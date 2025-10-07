Bollo della barca non pagato scatta la prescrizione ma resta il fermo amministrativo fino al pagamento del debito

Non paga il bollo della barca e l’Agenzia delle entrate fa scattare il fermo amministrativo. Così il proprietario del natante ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro il fermo amministrativo e il bollo per l'imbarcazione. La Corte gli ha dato parzialmente ragione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it