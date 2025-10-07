Boato improvviso crolla il ponte | spezzato al centro Il video della tragedia immagini forti

Un boato improvviso, poi il silenzio e il panico tra i presenti. In pochi secondi, una struttura fondamentale per la viabilità di un’intera provincia si è piegata su se stessa, lasciando in bilico tre mezzi pesanti e gettando nello sconforto gli abitanti della zona. Le immagini diffuse sui social mostrano il momento esatto del cedimento, con il ponte che si spezza nel mezzo mentre i camion restano sospesi sopra il vuoto. L’episodio ha sollevato forti preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture locali e sull’efficienza dei controlli. La popolazione, che dipende da quel collegamento per spostarsi tra i diversi comuni, ora teme conseguenze economiche e logistiche importanti, mentre le autorità hanno avviato verifiche immediate per capire cosa abbia causato il disastro e se poteva essere evitato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

