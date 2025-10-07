Boato improvviso crolla il ponte | le immagini terrificanti VIDEO
Un boato improvviso ha squarciato la tranquillità di una provincia del nord delle Filippine, trasformando una giornata qualunque in un incubo. In pochi secondi, il ponte Piggatan si è letteralmente spezzato a metà, facendo precipitare nel vuoto tre mezzi pesanti carichi di merci. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano l’esatto momento del cedimento strutturale: la parte centrale del viadotto si accartoccia su sé stessa, lasciando i camion sospesi sopra l’abisso. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio del 6 ottobre 2025 nella provincia di Cagayan, ha riportato l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture nelle Filippine. 🔗 Leggi su Tvzap.it
