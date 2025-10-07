BMW Lipsia | primo stabilimento automobilistico al mondo con gasdotto per idrogeno

(Adnkronos) – Lo stabilimento BMW Group di Lipsia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nell’industria automobilistica globale, diventando il primo impianto al mondo a ricevere idrogeno tramite gasdotto. Con la firma dei contratti con MITNETZ GAS e ONTRAS Gastransport, prende il via il progetto che prevede la costruzione di una condotta lunga circa due . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

BMW Lipsia: primo stabilimento automobilistico al mondo con gasdotto per idrogeno - Lo stabilimento BMW Group di Lipsia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nell'industria automobilistica globale, diventando il primo impianto al mondo a ricevere idrogeno tramite gasd ...

BMW fa la storia: la fabbrica di Lipsia sarà la prima al mondo alimentata a idrogeno - Firmati gli accordi con MITNETZ GAS e ONTRAS per collegare lo stabilimento BMW di Lipsia alla futura rete centrale dell'idrogeno

