BMW Lipsia idrogeno in condotta | primato mondiale da metà 2027
L’annuncio segna un passaggio che pesa: lo stabilimento BMW di Lipsia si prepara a ricevere idrogeno direttamente da una condotta dedicata, con l’avvio previsto entro la metà del 2027. Un progetto che non riguarda solo l’energia: racconta il modo in cui l’industria vuole cambiare rotta, con scelte concrete e tempi definiti. Un collegamento che cambia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: lipsia - idrogeno
BMW Lipsia: primo stabilimento automobilistico al mondo con gasdotto per idrogeno
BMW fa la storia: la fabbrica di Lipsia sarà la prima al mondo alimentata a idrogeno - News - http://Automoto.it - X Vai su X
Firmati gli accordi con MITNETZ GAS e ONTRAS per collegare lo stabilimento BMW di Lipsia alla futura rete centrale dell’idrogeno - facebook.com Vai su Facebook
BMW fa la storia: la fabbrica di Lipsia sarà la prima al mondo alimentata a idrogeno - Firmati gli accordi con MITNETZ GAS e ONTRAS per collegare lo stabilimento BMW di Lipsia alla futura rete centrale dell’idrogeno ... automoto.it scrive
Stabilimento BMW Group di Lipsia apre la strada a gasdotto per idrogeno - 2 minuti per la lettura MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lo stabilimento BMW Group di Lipsia sta progettando un collegamento tramite gasdotto per l’idrogeno, ponendo le basi per diventare il ... Da msn.com