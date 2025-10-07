Blu Art | Roma diventa una tela a cielo aperto contro lo smog
Roma, città d’arte open space, diventerà anche una tela a cielo aperto. Il progetto “Blu Art – I colori dell’aria”, che unisce creatività, innovazione e sostenibilità, è stato lanciato dal Campidoglio per colorare la Capitale. Saranno quindici le piazze, una per ogni municipio, in cui verranno realizzate opere di street art capaci non solo di decorare, ma anche di purificare l’aria, grazie a speciali vernici fotocatalitiche in grado di catturare lo smog. Arte che dà respiro. L’intervento fa parte di un piano più ampio di Roma Capitale per contrastare l’inquinamento atmosferico, insieme a iniziative come le Domeniche verdi, i Sabati blu e la riduzione dell’uso dei veicoli più inquinanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
