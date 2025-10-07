Blitz all’alba a Foggia | arrestato il latitante Leonardo Gesualdo

Leonardo Gesualdo, 39 anni, considerato uno dei principali esponenti della criminalità organizzata foggiana e inserito nella lista dei latitanti più pericolosi d’Italia. È stato catturato dai carabinieri all’alba di oggi. L’operazione, condotta dai militari del Gruppo d’intervento speciale (Gis), si è svolta alla periferia di Foggia, dove l’uomo si nascondeva in un’abitazione utilizzata come rifugio. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

