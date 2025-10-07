Blanca supera il Grande Fratello | gap di 8 punti nei dati Auditel del 6 ottobre 2025

successo di “blanca – la serie” sui dati auditel del 6 ottobre 2025. Le recenti rilevazioni degli ascolti televisivi mostrano un netto predominio di “Blanca – La Serie” rispetto al Grande Fratello. La produzione Rai, interpretata da Maria Chiara Giannetta, ha raggiunto una quota di 23,8% di share, superando significativamente la concorrenza e consolidando il suo ruolo come punto di riferimento della prima serata. Dall’altra parte, il reality condotto da Simona Ventura, si ferma a circa 15,5%, evidenziando un calo importante rispetto alla fiction. analisi dell’andamento degli ascolti e delle strategie televisive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Blanca supera il Grande Fratello: gap di 8 punti nei dati Auditel del 6 ottobre 2025

