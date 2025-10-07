Blanca Liguori molla tutto per lei ma non sa della gravidanza Anticipazioni
La terza stagione è entrata nel vivo: Blanca deve decidere se tenere o meno il bambino che sta aspettando. La scelta non è facile, ma alla fine arriva e proprio nel momento in cui Liguori capisce di essere innamorato di lei e di non volerla perdere. Dovremmo attendere la puntata del 13 ottobre per saperne di più. Intanto, ecco le anticipazioni. Blanca 3, un successo conclamato. Siamo arrivati alla seconda puntata di Blanca 3, trasmessa in prima serata su Rai 1 il 6 ottobre, e la serie si conferma un grande successo. Dopo la novità del debutto, gli spettatori non hanno abbandonato Maria Chiara Giannetta, che interpreta magistralmente la consulente non vedente della polizia, e Giuseppe Zeno ossia l’ispettore Liguori. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: blanca - liguori
“Blanca 3”, intervista a Maria Chiara Giannetta: “Blanca mi ha insegnato ad essere leggera. L’arrivo di Domenico non offuscherà la passione che prova per Liguori”. E sulla quarta stagione fa una rivelazione inaspettata
Blanca 3, anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre: la gelosia di Liguori e il dolore di Blanca
Blanca 3, la folle gelosia di Liguori nella puntata di stasera su Rai 1
non sembra vero che Liguori finalmente ce l'ha fatta!! E ovviamente adesso che è pronto per stare con Blanca scoprirà che lei è incinta di Domenico e il mai una gioia continua #Blanca #BlancaLaSerie #Blanca3 #BlancaLaSerie3 - X Vai su X
Blanca e Domenico sempre più vicini… mentre Liguori è in crisi Nella terza puntata di Blanca 3, in onda lunedì 13 ottobre su Rai1, un nuovo caso metterà a dura prova i sentimenti dei protagonisti. Amore, tensione e colpi di scena non mancheranno Vai su Facebook
Blanca, Liguori molla tutto per lei ma non sa della gravidanza. Anticipazioni - Blanca incinta tiene il bambino, Liguori molla la fidanzata per lei: “Magari è suo il piccolo”. Si legge su dilei.it
Blanca 3 incinta: padre è davvero Domenico Falena? Liguori geloso: Anticipazioni/ Retroscena nuove puntate - Michele Liguori è geloso: Anticipazioni, colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate ... Segnala ilsussidiario.net