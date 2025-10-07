La terza stagione è entrata nel vivo: Blanca deve decidere se tenere o meno il bambino che sta aspettando. La scelta non è facile, ma alla fine arriva e proprio nel momento in cui Liguori capisce di essere innamorato di lei e di non volerla perdere. Dovremmo attendere la puntata del 13 ottobre per saperne di più. Intanto, ecco le anticipazioni. Blanca 3, un successo conclamato. Siamo arrivati alla seconda puntata di Blanca 3, trasmessa in prima serata su Rai 1 il 6 ottobre, e la serie si conferma un grande successo. Dopo la novità del debutto, gli spettatori non hanno abbandonato Maria Chiara Giannetta, che interpreta magistralmente la consulente non vedente della polizia, e Giuseppe Zeno ossia l’ispettore Liguori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Blanca, Liguori molla tutto per lei ma non sa della gravidanza. Anticipazioni