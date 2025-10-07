Blanca 3 anticipazioni terza puntata del 13 ottobre 2025 | Blanca si riavvicina a Liguori Eva è gelosa di Domenico

La terza puntata di Blanca 3 andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1. L’episodio “Il Delfino” intreccia il caso di puntata con i nodi sentimentali: Blanca e Liguori tornano a indagare fianco a fianco, mentre Eva Faraldi fatica a nascondere la gelosia per il legame tra Blanca e Domenico. Indice. Blanca 3, anticipazioni 13 ottobre 2025: il caso “Il Delfino”. Blanca e Liguori: scintille sotto traccia. Domenico, Eva e la gelosia che monta. Il mistero di Valya e del bambino. Orario e dove vederla. FAQ Blanca 3, anticipazioni 13 ottobre 2025. Blanca 3, anticipazioni 13 ottobre 2025: il caso “Il Delfino”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

