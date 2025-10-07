Black phone 2 trailer e anticipazioni sul film

Jumptheshark.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il ritorno del terrore: “black phone 2” nelle sale a ottobre 2025. Il mondo dell’horror si prepara ad accogliere un nuovo capitolo con l’attesissima uscita di “Black Phone 2”, il sequel di uno dei film più apprezzati del genere, uscito nel 2022. La narrazione si arricchisce di elementi inquietanti e misteriosi, continuando a seguire le vicende di personaggi coinvolti in un incubo senza fine. Il ritorno del regista Scott Derrickson e la presenza di un cast di alto livello promettono un prodotto cinematografico che saprà sorprendere e spaventare ancora una volta gli spettatori. la trama e i temi principali del sequel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

black phone 2 trailer e anticipazioni sul film

© Jumptheshark.it - Black phone 2 trailer e anticipazioni sul film

In questa notizia si parla di: black - phone

Il trailer di black phone 2: il ritorno del grabber di ethan hawke come minaccia soprannaturale

Black Phone 2 | Il nuovo trailer dell’horror Blumhouse

Black Phone 2: il trailer ufficiale del film horror!

Black Phone 2, il trailer del film con Ethan Hawke nei panni del terribile Rapace - È uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale di Black Phone 2, il sequel di Blumhouse in cui Ethan Hawke torna a incarnare il terrore. Come scrive tg24.sky.it

black phone 2 trailerBlack Phone 2, il regista promette: “Sarà molto più gore del primo film” - Venerdì 17 non è una data casuale e per gli amanti dell’horror ha un significato ancor più importante. Si legge su cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Black Phone 2 Trailer