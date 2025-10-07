Black Phone 2 | il trailer del film

Cinefilos.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro anni fa, il tredicenne Finn uccise il suo rapitore e riuscì a fuggire, diventando l’unico sopravvissuto a Il Rapace. Ma il vero male trascende la morte. e il telefono sta squillando ancora. Il quattro volte candidato all’Oscar® Ethan Hawke torna nel ruolo più terrificante della sua carriera: Il Rapace è in cerca di vendetta contro Finn ( Mason Thames ) dall’aldilà, minacciando sua sorella minore Gwen ( Madeleine McGraw ). Mentre Finn, ormai diciassettenne, lotta per affrontare la vita dopo il rapimento, la testarda Gwen, che ora ha 15 anni, inizia a ricevere telefonate nei sogni dal telefono nero e a vedere inquietanti visioni di tre ragazzi perseguitati in un campo invernale noto come Alpine Lake. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

