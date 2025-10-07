Black Phone 2 | Il male fa ritorno nel nuovo trailer italiano

Universal Pictures ha svelato il nuovo terrificante trailer italiano di Black Phone 2, il nuovo horror ai personaggi creati da Joe Hill. L’atteso ritorno in sala dello spietato killer “ The Grabber “, interpretato magistralmente da Ethan Hawke è oramai prossimo, di fatto l’uscita al cinema di Black Phone 2 è prevista per il 16 ottobre 2025. Riuscirà il sequel a superare le enorme aspettative degli amanti del genere horror? Nel frattempo diamo uno sguardo al nuovo trailer. Guardate il trailer di Black Phone 2 La trama ufficiale del film Black Phone 2. La trama di Black Phone 2 recita: Quattro anni fa, il tredicenne Finn uccise il suo rapitore e riuscì a fuggire, diventando l’unico sopravvissuto a Il Rapace. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Black Phone 2 | Il male fa ritorno nel nuovo trailer italiano

Black Phone 2 promette terrore e intensità: il regista Scott Derrickson anticipa il sequel - I fantasmi del passato tornano più spaventosi che mai: il Black Phone non ha mai smesso di squillare ... Come scrive filmpost.it

Black Phone 2, il regista promette: “Sarà molto più gore del primo film” - Venerdì 17 non è una data casuale e per gli amanti dell’horror ha un significato ancor più importante. Da cinematographe.it