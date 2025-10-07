Bisarca resta intrappolata nel passaggio a livello | sospesa la circolazione dei treni

Traffico ferroviario bloccato, treni cancellati e vigili del fuoco al lavoro per liberare la linea Milano-GallarateUna bisarca è rimasta incastrata al passaggio a livello di via Cesare Battisti a Parabiago nella mattinata di mercoledì 7 ottobre.Cos'è una bisarcaLa bisarca (chiamata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

