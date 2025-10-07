Bimbo trova una bomba della Seconda guerra mondiale in giardino e ci gioca | Poteva esplodere

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bimbo di tre anni ha trovato nel giardino della sua abitazione a Hartline, nello Stato di Washington (Usa), un particolare oggetto dall'aspetto curioso, che però poteva rivelarsi molto pericoloso: una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale.Usa, bimbo trova una bomba a mano nel. 🔗 Leggi su Today.it

