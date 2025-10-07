Bimbo trova una bomba della seconda guerra mondiale e ci gioca poi la porta ai genitori | Poteva esplodere
In un paesino nello Stato di Washington, un bimbo di tre anni ha trovato nel giardino di casa una granata della Seconda guerra mondiale ancora capace di esplodere. L’ordigno, portato in casa come un “giocattolo”, è stato messo in sicurezza dagli artificieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trova una bomba della Seconda guerra mondiale nel pollaio - Aulla (Massa Carrara), 11 marzo 2025 – Venerdì della scorsa settimana, durante i lavori di ristrutturazione in un vecchio pollaio, un residente della zona di Aulla ha scoperto un ordigno bellico ... Segnala lanazione.it