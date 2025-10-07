Bimbo riesce a sentire per la prima volta grazie a un orecchio bionico impiantato con un robot
Un bambino di tre anni, affetto da sordità profonda, è riuscito a sentire i suoni per la prima volta grazie a un “orecchio bionico” impiantato attraverso una tecnica chirurgica innovativa condotta dai robot. Lo stesso intervento è stato effettuato anche su una ragazza di 14 anni. Le operazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
