Bimbo di due anni trovato a vagare da solo in strada | denunciata la madre
A nemmeno due anni si trovava fuori casa, per strada. Da solo. E solo lo hanno trovato i carabinieri di Borgo Mantovano intervenuti dopo la denuncia dei passanti. È successo a Quistello, comune Mantovano di 5mila anime. La madre - 39enne - è stata denunciata per abbandono di minore, anche perché. 🔗 Leggi su Today.it
