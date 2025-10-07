Bimbo di 6 mesi salvato dal botulismo infantile | Intossicato dal miele È vivo grazie all’antidoto

Bari, 7 ottobre 2025 – Un bimbo di sei mesi è stato salvato dal botulismo infantile, l’intossicazione mortale dovuta, in questo caso, a un vasetto di miele contaminato. Il piccolo era arrivato in ospedale il 22 settembre in condizioni disperate: aveva le pupille paralizzate, una scarsa reattività agli stimoli e una progressiva debolezza muscolare. Fortunatamente i medici dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari hanno subito sospettato un possibile caso di botulismo infantile e avviato tutti gli accertamenti necessari. Subito è stato affidato alle cure degli infettivologi, che hanno fatto scattale le procedure di emergenza, facendo immediatamente arrivare dal Centro antiveleni di Pavia l’ antidoto al veleno che gli ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bimbo di 6 mesi salvato dal botulismo infantile: “Intossicato dal miele”. È vivo grazie all’antidoto

