Bimbo di 6 mesi rischia di morire per il botulino il sospetto sul miele che lo stava intossicando | il caso a Bari

Potrebbe essere il miele la “possibile causa” dell’infezione da botulino che ha colpito un bimbo di 6 mesi. Il piccolo era stato ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII di Bari lo scorso 22 settembre con paralisi delle pupille, scarsa reattività agli stimoli e progressiva debolezza muscolare. Gli infettivologi hanno subito sospettato un possibile caso di botulismo infantile e avviato gli accertamenti. Attraverso la control room dell’azienda ospedaliera barese sono quindi stati contattati l’Istituto superiore di sanità e il Centro antiveleni di Pavia, da contattare necessariamente per ottenere il siero specifico contro la tossina botulinica. 🔗 Leggi su Open.online