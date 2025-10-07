Bimbo di 21 mesi scappa di casa e cammina in strada da solo a Mantova | madre denunciata per abbandono di minore

A Quistello, in provincia di Mantova, una donna 39enne ha perso le tracce di suo figlio. A soli 21 mesi, il bimbo è uscito di casa da solo. Non era la prima volta che succedeva: per questo, i carabinieri hanno denunciato la donna per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A 21 mesi scappa di casa e finisce in strada. Non era la prima volta: denunciata mamma di Quistello - Il bimbo era sfuggito dal controllo della madre ed era finito sulla pubblica via, rischiano di mettere in pericolo se stesso e gli altri ... Secondo msn.com

Bambino di 21 mesi esce di casa e cammina in strada da solo, denunciata la mamma: «Non è la prima volta che lo perde di vista» - La madre non vigila sul figlio e lui, un bimbo di 21 mesi, va in strada mettendo in pericolo la sua vita e quella degli altri. Lo riporta msn.com