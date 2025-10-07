Bimbo di 21 mesi scappa di casa e cammina in strada da solo a Mantova | madre denunciata per abbandono di minore

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Quistello, in provincia di Mantova, una donna 39enne ha perso le tracce di suo figlio. A soli 21 mesi, il bimbo è uscito di casa da solo. Non era la prima volta che succedeva: per questo, i carabinieri hanno denunciato la donna per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bimbo - mesi

Cartoline dall’incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell’auto, binari trasformati in un fiume

Intestino troppo piccolo, da Manchester al Salesi per un intervento salvavita su un bimbo di 11 mesi

Alatri, dolore e commozione in città per la morte del bimbo di cinque mesi

bimbo 21 mesi scappaA 21 mesi scappa di casa e finisce in strada. Non era la prima volta: denunciata mamma di Quistello - Il bimbo era sfuggito dal controllo della madre ed era finito sulla pubblica via, rischiano di mettere in pericolo se stesso e gli altri ... Secondo msn.com

bimbo 21 mesi scappaBambino di 21 mesi esce di casa e cammina in strada da solo, denunciata la mamma: «Non è la prima volta che lo perde di vista» - La madre non vigila sul figlio e lui, un bimbo di 21 mesi, va in strada mettendo in pericolo la sua vita e quella degli altri. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bimbo 21 Mesi Scappa