Bimbi in forma lotta all' obesità infantile | per uno su tre la riduzione di peso è significativa

Forlitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi un terzo dei bimbi che hanno partecipato al programma “Bimbi in forma”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la lotta all’obesità infantile, ha mostrato una riduzione significativa dell’indice di massa corporea, e uno su sei è passato a una classe di peso inferiore. Lo mostra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bimbi - forma

Cerca Video su questo argomento: Bimbi Forma Lotta Obesit224