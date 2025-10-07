Bimbi in forma lotta all' obesità infantile | per uno su tre la riduzione di peso è significativa
Quasi un terzo dei bimbi che hanno partecipato al programma “Bimbi in forma”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la lotta all’obesità infantile, ha mostrato una riduzione significativa dell’indice di massa corporea, e uno su sei è passato a una classe di peso inferiore. Lo mostra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
