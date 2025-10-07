Bimbe in tenera età segregate e costrette a lavare i panni per punizione | padre insospettabile indagato a Chieti
Le pesanti accuse rivolte a un insospettabile genitore abruzzese, manager d’azienda di Chieti che ora deve rispondere dei reati di maltrattamenti aggravati e continuati nei confronti delle piccole e ora rischia di finire sotto processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bimbe - tenera
