Bimba di 9 mesi di Camerata Cornello muore a Sharm | Amelie era un arcobaleno
IL LUTTO. Il malore in vacanza, il decesso nel giro di un giorno. Papà Stefano: «Mai un problema». Lunedì 6 ottobre l’autopsia a Bergamo, giovedì 9 i funerali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Bimba di 9 mesi di Camerata Cornello muore a Sharm: «Amelie era un arcobaleno» - Martedì 7 ottobre Amelie potrà essere visitata nella camera ardente allestita nella casa della famiglia a San Giovanni Bianco, al civico 25 del viale Roma, a partire dalle 12. Si legge su ecodibergamo.it
Archivio 07 Ottobre 2025 - 02:01 Bimba di 9 mesi di Camerata Cornello muore a Sharm: «Amelie era un arcobaleno» 02:38 Il calo nel pressing. ecodibergamo.it scrive