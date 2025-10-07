bimba di 7 mesi muore in casa per un malore choc a castrezzato

Castrezzato (Brescia) – Morire a soli sette mesi perché il cuore non funziona a dovere. È il dramma che si è abbattuto su una famiglia di Castrezzato, che ieri ha perso l’ultima figlia, la piccola venuta al mondo la scorsa primavera. La bimba, che a quanto si è appreso era nata con una patologia cardiaca congenita che la rendeva particolarmente fragile, nel pomeriggio ha avuto un malore che le è stato fatale, lasciando nella disperazione la madre e il padre. Stando alla prima ricostruzione, la neonata in quel frangente era in casa da sola con la mamma, che si stava occupando di lei. Il papà invece era uscito per andare a prendere l’altra figlia, la sorellina di quattro anni, all’uscita dall’asilo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

