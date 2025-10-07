Bimba di 6 anni morta nell'incendio della sua casa a Leicester | Il rogo partito da una sigaretta elettronica
Il 10 settembre 2024 una bimba di 6 anni morì in un incendio divampato nella sua casa di Leicester, nel Regno Unito. Il rogo sarebbe stato provocato accidentalmente da una sigaretta elettronica sotto carica. Queste le conclusioni del medico legale incaricato di eseguire l'autopsia sul corpo della piccola, esposte durante le udienze che si sono svolte in questi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
