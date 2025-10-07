Bimba di 6 anni morta nell’incendio della sua casa a Leicester | Il rogo partito da una sigaretta elettronica

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 settembre 2024 una bimba di 6 anni morì in un incendio divampato nella sua casa di Leicester, nel Regno Unito. Il rogo sarebbe stato provocato accidentalmente da una sigaretta elettronica sotto carica. Queste le conclusioni del medico legale incaricato di eseguire l'autopsia sul corpo della piccola, esposte durante le udienze che si sono svolte in questi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bimba - anni

Bimba di 7 anni rischia di annegare, salvata dall’intervento di un’infermiera

L'auto in panne, il camion che travolge tutto: morta bimba di 8 anni, la piccola era con i familiari lungo la banchina

Bimba di 2 anni cade dallo scivolo, portata al Salesi

Bimba di 6 anni morta nell’incendio della sua casa a Leicester: “Il rogo partito da una sigaretta elettronica” - Il 10 settembre 2024 una bimba di 6 anni morì in un incendio divampato nella sua casa di Leicester, nel Regno Unito ... Riporta fanpage.it

bimba 6 anni mortaBimba travolta dopo essere scesa dall’autobus: Millie muore a 6 anni, autista: “Non guidavo in modo pericoloso” - La piccola Millie è stata travolta da un’auto subito dopo essere scesa dall’autobus a Bilsborrow, Lancashire, Regno Unito ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bimba 6 Anni Morta