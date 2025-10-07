Bimba di 6 anni morta nell’incendio della sua casa a Leicester | Il rogo partito da una sigaretta elettronica
Il 10 settembre 2024 una bimba di 6 anni morì in un incendio divampato nella sua casa di Leicester, nel Regno Unito. Il rogo sarebbe stato provocato accidentalmente da una sigaretta elettronica sotto carica. Queste le conclusioni del medico legale incaricato di eseguire l'autopsia sul corpo della piccola, esposte durante le udienze che si sono svolte in questi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bimba - anni
Bimba di 7 anni rischia di annegare, salvata dall’intervento di un’infermiera
L'auto in panne, il camion che travolge tutto: morta bimba di 8 anni, la piccola era con i familiari lungo la banchina
Bimba di 2 anni cade dallo scivolo, portata al Salesi
? Dopo averla gettata in acqua, ha trattenuto la bambina fin quando non ha smesso di muoversi – sebbene i soccorsi siano arrivati prima della morte della bimba, la piccola non ce l’ha fatta ed è deceduta il giorno successivo in ospedale. #LaSettimanaTV #c - facebook.com Vai su Facebook
Quarrata, bimbo di 6 anni investito in un parcheggio. Portato al Meyer in codice rosso http://dlvr.it/TNW41X ? #Quarrata - X Vai su X
Bimba di 6 anni morta nell’incendio della sua casa a Leicester: “Il rogo partito da una sigaretta elettronica” - Il 10 settembre 2024 una bimba di 6 anni morì in un incendio divampato nella sua casa di Leicester, nel Regno Unito ... Riporta fanpage.it
Bimba travolta dopo essere scesa dall’autobus: Millie muore a 6 anni, autista: “Non guidavo in modo pericoloso” - La piccola Millie è stata travolta da un’auto subito dopo essere scesa dall’autobus a Bilsborrow, Lancashire, Regno Unito ... Scrive fanpage.it