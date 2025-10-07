Bilancio consolidato la Consulta | | Debiti per 40 milioni ora basta
"Sul bilancio consolidato 2024, ogni cittadino deve sapere dove sono i suoi 4.942 euro di patrimonio e perché deve pagare i 40 milioni di debiti della città". A dire la sua sui conti comunali è Marco Mattarelli (foto), consultore della Consulta Cento Penzale e presidente di Libertà per Cento. "Il Bilancio consolidato 2024 della nostra cittadina vanta 173 milioni di patrimonio intoccabile e 40 milioni di debiti frutto di decenni di gestioni sgangherate che sono invece da pagare – scrive Mattarelli –, il Consiglio comunale lo ha approvato nel silenzio più assoluto, soprattutto delle così dette opposizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
