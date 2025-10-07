BigMama | Come ho scoperto di avere il cancro Il racconto del linfoma di Hodgkin e della rinascita
L a cantante BigMama ha raccontato come ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin a soli 23 anni. Tra paura, coraggio e rinascita, la sua testimonianza è un inno alla vita e alla consapevolezza. Dieta e prevenzione dei tumori: le raccomandazioni degli esperti X BigMama, 25 anni, nome d’arte di Marianna Mammone, rapper e cantautrice campana, ha scelto di raccontare pubblicamente la sua storia contro il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Aveva solo 23 anni quando ha ricevuto la diagnosi, dopo aver notato un gonfiore anomalo al collo. Oggi, dopo mesi di cure e chemioterapia, è in remissione clinica e ha deciso di usare la propria voce per sensibilizzare sulla prevenzione e sul valore della fragilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
