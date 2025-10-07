Biglietti Napoli-Eintracht Francoforte come acquistarli | prezzi e modalità di vendita
La Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Come comunicato in fase di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
