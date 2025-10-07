Biglietti Napoli-Como come acquistarli | prezzi e modalità di vendita

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ssc Napoli a partire dalle ore 12:00 di martedì 14 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Como, match che si disputerà sabato 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biglietti - napoli

Biglietti Napoli-Brest: prezzi e modalità di vendita

Biglietti Napoli-Girona: prezzi e modalità di vendita

Biglietti Napoli-Olympiakos: prezzi e modalità di vendita

biglietti napoli como acquistarliUfficiale, SSCN – Biglietti Inter, Como e Francoforte: tutte le info - Per il big Match di sabato 25 ottobre, la vendita dei biglietti, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), esclusivamente online, riservata ai titolari di un Abbonamento FULL 25/26, per ... ilnapolionline.com scrive

biglietti napoli como acquistarliBiglietti Napoli-Como in vendita dal 14 ottobre: info e dettagli - Come comunicato dal Napoli sul sito ufficiale, a partire dalle ore 12:00 di martedi 14 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Como. Lo riporta mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Biglietti Napoli Como Acquistarli