Biglietti Napoli | annunciati i prezzi per l’Inter il Como e l’Eintracht

In questi minuti la SSC Napoli ha reso noto prezzi e modalità di vendita dei biglietti validi per le sfide contro Inter, Eintracht e Como. Sosta da prima in classifica per il Napoli che, grazie ai tre punti ottenuti contro il Genoa, si tiene al pari della Roma, rosicchiando nel frattempo anche due punti al Milan. Un momento positivo per gli uomini di Antonio Conte che, dopo la pausa Nazionali, sono attesi da un altro tour de force. A tal riguardo, arriva il comunicato da parte del club partenopeo in merito ai biglietti per le prossime partite in casa. Annunciate le modalità di vendita e i prezzi per l'attesissima sfida contro l'Inter.

