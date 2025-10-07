Biciclette gli obblighi trascurati

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vorrei domandare all’integralista delle due ruote Simona Larghetti, consigliera delegata alla mobilità sostenibile e al trasporto pubblico del comune di Bologna, quando provvederà a redarguire i suoi ‘assistiti’ affinché diventi obbligatorio accendere le luci post e retro. Noto che sono rigorosamente spente nella maggioranza di ciclisti. Evidentemente godono di ’statuto speciale’. Marco Atti Risponde Beppe Boni Ciclisti ’vil razza dannata’, per dirla scherzosamente col Rigoletto, tutti ce l’hanno con loro. Un lettore se la prende con il consigliere delegato alla mobilità che stavolta non ne ha colpa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biciclette - obblighi

Cerca Video su questo argomento: Biciclette Obblighi Trascurati