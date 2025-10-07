Biciclette gli obblighi trascurati

Vorrei domandare all’integralista delle due ruote Simona Larghetti, consigliera delegata alla mobilità sostenibile e al trasporto pubblico del comune di Bologna, quando provvederà a redarguire i suoi ‘assistiti’ affinché diventi obbligatorio accendere le luci post e retro. Noto che sono rigorosamente spente nella maggioranza di ciclisti. Evidentemente godono di ’statuto speciale’. Marco Atti Risponde Beppe Boni Ciclisti ’vil razza dannata’, per dirla scherzosamente col Rigoletto, tutti ce l’hanno con loro. Un lettore se la prende con il consigliere delegato alla mobilità che stavolta non ne ha colpa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it