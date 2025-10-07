Bici e monopattini in sharing a rischio stop a Roma | da gennaio possibile sospensione per un mese

Bici e monopattini in sharing potrebbero sparire temporaneamente dalle strade di Roma dal 7 gennaio 2026. Le società Lime, Dott e Bird rischiano una sospensione di 30 giorni per le sanzioni accumulate durante il Giubileo, congelate da Roma Capitale e ora pronte a scattare tutte insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Acciai Speciali Terni, la segnalazione: “Continui furti di bici e monopattini. Il parcheggio è diventato un market per ladri”

Tutti gli abbonati ad Autoguidovie potranno usare bici e monopattini gratis

Il nuovo Biciplan di Roma è l’occasione per dare regole uniche a bici e monopattini. Oggi gli accessi cambiano da zona a zona creando confusione e diseguaglianze. https://odisseaquotidiana.com/2025/07/biciplan-regole-bici-monopattini-trasporto-roma.ht - X Vai su X

L'attenzione si è focalizzata in particolare sui monopattini utilizzati dagli studenti e sulle biciclette a pedalata assistita trasformate in veri e propri scooter, creando un rischio per l'incolumità di chi guida e degli altri utenti della strada - facebook.com Vai su Facebook

Bici e monopattini in sharing a rischio stop a Roma: da gennaio possibile sospensione per un mese - Bici e monopattini in sharing potrebbero sparire temporaneamente dalle strade di Roma dal 7 gennaio 2026. Lo riporta fanpage.it

I romani odiano bici e monopattini: "Sono i teppisti delle strade" - Chiunque attraversi Roma potrà constatare che le strette sull’uso di biciclette e monopattini in sharing non sono bastate. Come scrive iltempo.it