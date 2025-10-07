Bibite zuccherate e zero associate a severe malattie del fegato | Rischio anche con consumo moderato
Analizzando i dati di oltre 120.000 persone gli scienziati hanno trovato una forte associazione tra il rischio di fegato grasso con alterazioni metaboliche e il consumo di bevande, zuccherate, light e zero. Quelle dietetiche associate a un rischio persino superiore di MASLD, anche con un consumo moderato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caduta dei capelli: il ruolo (inaspettato) delle bibite zuccherate
Le bibite zuccherate fanno male alla salute e c'è un collegamento con malattie come obesità e diabete di tipo 2. A questo proposito, l'esperimento di tassare le bibite riduce realmente il consumo di soft drink? Vediamo i risultati di diverse iniziative in vari paesi. - facebook.com Vai su Facebook
Bibite zuccherate e zero associate a severe malattie del fegato: "Rischio anche con consumo moderato" - 000 persone gli scienziati hanno trovato una forte associazione tra il rischio di fegato grasso con alterazioni metaboliche
Bibite gassate e zuccherate aumentano rischio calcoli renali - E' la scoperta di ricercatori del Policlinico Gemelli di Roma, insieme ai colleghi della Harvard University