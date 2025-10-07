Bibite zuccherate e zero associate a severe malattie del fegato | Rischio anche con consumo moderato

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analizzando i dati di oltre 120.000 persone gli scienziati hanno trovato una forte associazione tra il rischio di fegato grasso con alterazioni metaboliche e il consumo di bevande, zuccherate, light e zero. Quelle dietetiche associate a un rischio persino superiore di MASLD, anche con un consumo moderato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bibite - zuccherate

Caduta dei capelli: il ruolo (inaspettato) delle bibite zuccherate

