Bianco il volto di Jackson Pollock e Lee Krasner a Teatrosophia

“Bianco” è lo spettacolo che torna nella nuova stagione di Teatrosophia dal 9 al 12 ottobre.Un viaggio teatrale che intreccia arte, musica e memoria, riportando in scena la vicenda umana e artistica di Jackson Pollock e Lee Krasner, due figure cardine dell’espressionismo astratto e della storia. 🔗 Leggi su Romatoday.it