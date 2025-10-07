Bianchi | Napoli già consolidato Roma sopra le attese Conte e Gasperini? Due grandi piloti con la macchina giusta

"> Ottavio Bianchi conosce bene l’arte di vincere a Napoli e la pressione che si respira a Roma. Intervistato da Il Mattino, l’ex allenatore azzurro ha analizzato il momento delle due squadre che oggi dominano la Serie A, lodando la mano dei due tecnici più in vista del campionato: Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. «L’anno scorso il Napoli è stato una sorpresa» – ha spiegato Bianchi – «ma Conte ha lavorato bene ovunque. È un tecnico di grande livello, nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Bianchi: «Il Napoli è una squadra mondiale»

