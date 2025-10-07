Bezzi critica le rivali dell’Inter | Alla Juve ci sono tanti giocatori mediocri Sulla scelta del Milan…

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bezzi ha messo sotto la lente d’ingrandimento le difficoltà difensive della Juventus e sulle situazioni delle rivali dell’Inter: le parole. Intervistato a TMW Radio, Gianni Bezzi, noto giornalista, ha espresso il suo punto di vista su diversi temi, a partire dalla situazione attuale della Juventus. Secondo Bezzi, la squadra di Tudor sta affrontando delle difficoltà, soprattutto in difesa, e il tecnico si sta rendendo conto che i suoi difensori non sono più quelli di un tempo. SULLA JUVENTUS E I PROBLEMI DIFENSIVI «La Juventus è abbastanza avvilente, Tudor si rende conto che i problemi sono in difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bezzi critica le rivali dell’Inter: «Alla Juve ci sono tanti giocatori mediocri. Sulla scelta del Milan…»

