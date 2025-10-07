Best Employers 2026 | la classifica delle 100 aziende dove si lavora meglio in Italia
Lavorare bene, in Italia, si può. A dirlo sono i numeri della nuova edizione di Italy’s Best Employers 2026, la classifica elaborata da Statista che misura la soddisfazione dei dipendenti nelle principali aziende del Paese. Sul podio tre eccellenze tutte italiane: Lavazza, Sorgenia e Granarolo. La torinese del caffè conquista il punteggio massimo, dieci su dieci, seguita da un’azienda energetica e da un colosso dell’agroalimentare. A dominare la classifica, quest’anno, sono proprio le realtà nazionali: tra le prime dieci compaiono anche l’Istituto Nazionale dei Tumori, EssilorLuxottica, Bialetti e Fratelli Carli, accanto a marchi internazionali come Heineken, Novartis e Samsung. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
