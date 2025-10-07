Bertinoro per l' autunno Alea raddoppia le operazioni di pulizia dell' asfalto | Miglioriamo decoro e sicurezza stradale

Il Comune di Bertinoro, d'intesa con Alea Ambiente, potenzia il servizio di spazzamento meccanico per gli ultimi tre mesi dell’anno per garantire una migliore pulizia delle strade cittadine. In particolare, i passaggi dei mezzi passeranno da una frequenza ordinaria a una frequenza settimanale su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

