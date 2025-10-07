Bertinoro per l' autunno Alea raddoppia le operazioni di pulizia dell' asfalto | Miglioriamo decoro e sicurezza stradale
Il Comune di Bertinoro, d'intesa con Alea Ambiente, potenzia il servizio di spazzamento meccanico per gli ultimi tre mesi dell'anno per garantire una migliore pulizia delle strade cittadine. In particolare, i passaggi dei mezzi passeranno da una frequenza ordinaria a una frequenza settimanale su.
Grandissimi, i nostri giocatori Stefano Carli e Daniele Glicerini vincono il Trofeo d'Autunno memorial Luca Campacci della Polisportiva Colonna di Bertinoro!! Complimenti !!! Complimenti anche agli organizzatori, a tutti i giocatori partecipanti e grazie al pubblic