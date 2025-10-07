bertinoro ecco il jazz autunnale si parte con il mandia trio

Con l’inizio dell’autunno arriva la ‘ Young stage edition ’, cioè la rassegna dedicata ai giovani del ‘ Dai de Jazz Club ’. L’appuntamento è all’ Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. Si parte questa sera alle 21,30 con il Mandia Trio. Biagio Russo al piano, Damiano De Matteis al basso e contrabbasso, Pasquale Mandia alla batteria. La band è la vincitrice dell’edizione 2024 del contest ‘Largo ai giovani’, organizzato dall’associazione ‘dai de jazz’, che si svolge annualmente nell’ambito del festival ‘ JazzaForlì ’. Dopo aver pubblicato nel 2019 a suo nome l’album ‘Aurora’, nel 2022 Mandia ha partecipato al disco ’Jawo - Music for peace’, assieme a diversi artisti, proponendo il brano ‘Ode a Pier Paolo Pasolini’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

