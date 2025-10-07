Bernocchi passione e tradizione Legnano paralizzata dal ciclismo

È andata in scena la 106esima edizione della Coppa Bernocchi vinta in volata dal francese Dorian Godon, che ha illuminato le strade di Legnano e dei comuni limitrofi con uno spettacolo unico di sport e passione per il ciclismo. La città è stata teatro di un evento che continua a crescere, sia in termini di prestigio internazionale sia di partecipazione del pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico WorldTour. Alla partenza ufficiale intorno alle 12.30, si sono radunate le 15 squadre WorldTour iscritte, accolte da un pubblico caloroso e da un’atmosfera vivace che ha accompagnato gli atleti lungo tutto il percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bernocchi, passione e tradizione. Legnano “paralizzata” dal ciclismo

