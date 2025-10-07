Bernardo Silva Juve il portoghese ha preso una decisione per il suo futuro | gli aggiornamenti cosa succederà a fine stagione

Bernardo Silva Juve, il portoghese è orientato a lasciare il City a parametro zero al termine della stagione, con i bianconeri in lista. Il futuro di Bernardo Silva sembra essere segnato e, dopo otto anni di successi, il centrocampista portoghese è pronto a dire addio al Manchester City. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira il giocatore, legato ai Citizens da un contratto che scadrà al termine della stagione, è orientato a non rinnovare, rendendosi disponibile per un trasferimento a parametro zero. L’idea di ingaggiare un giocatore del suo calibro senza pagare il cartellino ha immediatamente scatenato l’interesse dei top club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

