Bernardo Silva Juve il portoghese ha preso una decisione per il suo futuro | gli aggiornamenti cosa succederà a fine stagione

Bernardo Silva Juve, il portoghese è orientato a lasciare il City a parametro zero al termine della stagione, con i bianconeri in lista. Il futuro di  Bernardo Silva  sembra essere segnato e, dopo otto anni di successi, il centrocampista portoghese è pronto a dire addio al  Manchester City. Secondo quanto riportato dall’esperto di  calciomercato Nicolò Schira il giocatore, legato ai  Citizens  da un contratto che scadrà al termine della stagione, è orientato a non rinnovare, rendendosi disponibile per un trasferimento a  parametro zero. L’idea di ingaggiare un giocatore del suo calibro senza pagare il cartellino ha immediatamente scatenato l’interesse dei top club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

