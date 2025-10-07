Berlino nuove caserme per ospitare 40.000 reclute l’anno
L'obiettivo è disporre di strutture in grado di ospitare i 40.000 nuovi coscritti l'anno per il 2031. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: berlino - nuove
Studio Gullì. . #Partecipare alla Conferenza IR Global a Berlino si è rivelata un’esperienza profondamente costruttiva e stimolante: un’occasione unica per rafforzare relazioni internazionali, condividere idee innovative e sviluppare nuove prospettive imprendit - facebook.com Vai su Facebook
Berlino, nuove caserme per ospitare 40.000 reclute l'anno - L'esercito federale tedesco costruirà a partire dal 2027 nuove caserme per gestire l'aumento programmato delle reclute: l'obiettivo è disporre di strutture in grado di ospitare i 40. Si legge su msn.com