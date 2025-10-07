Berlino centinaia ricordano il 7 ottobre alla Porta di Brandeburgo

Berlino, 7 ott. (askanews) - Centinaia di persone si sono riunite a Berlino con bandiere israeliane e le foto degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas davanti alla Porta di Brandeburgo per commemorare il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre. Una veglia silenziosa alla vigilia dell'anniversario mentre i negoziatori di Hamas e Israele stanno portando avanti colloqui indiretti per porre fine alla guerra a Gaza sulla base di un piano di pace proposto dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

