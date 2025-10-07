Bergomi | Al Napoli manca un difensore come Rrahmani
L’ex bandiera dell’Inter analizza i problemi difensivi degli azzurri e l’importanza della continuità nel reparto arretrato Nel post-partita su Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha toccato un tema che molti tifosi del Napoli hanno ben presente: la difesa azzurra, oggi, sembra meno solida rispetto al recente passato. E secondo l’ex capitano dell’Inter, la ragione principale è chiara: «A questa squadra manca un difensore come Rrahmani». Un pilastro silenzioso. Le sue parole non sono state casuali. Rrahmani non è mai stato un calciatore da prima pagina o da highlights spettacolari, ma il suo lavoro silenzioso ha sempre dato equilibrio all’intera retroguardia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
