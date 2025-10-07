Bergamo case per 6 milioni con i fondi pubblici per la formazione
Lo scandalo delle presunte malversazioni di 40 milioni del Pnrr nelle “opere di bene” nella formazione professionale in Lombardia si arricchisce di nuovi particolari. Dall’enorme messe di 50 terabyte di documenti raccolti nelle perquisizioni della Guardia di Finanza di Milano emergono alcuni dettagli sulle operazioni finanziarie condotte da Daniele Nembrini, l’imprenditore vicino alla Curia di Bergamo e a CL, creatore delle Fondazioni San Michele Arcangelo e Ikaros attive nella formazione professionale. Nembrini dal 3 luglio 2024 è indagato insieme ad altre 11 persone dai pubblici ministeri Emanuele Marchisio e Silvia Marchina, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, per vari reati tra i quali malversazione, falsi in atti e bilanci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bergamo - case
Gli sguardi dall’estero sulle case del lago d’Iseo: Bergamo 2ª provincia più ricercata della Lombardia
Bergamo Impianti porta l’innovazione nelle case bergamasche
Un pentalocale così, in pieno centro a Bergamo, è davvero raro da trovare. 185 mq, libero su tre lati, con un balcone che abbraccia l’intero appartamento: spazi introvabili a due passi da Porta Nuova e dalla stazione. In Eleven Real Estate lo diciamo sempre - facebook.com Vai su Facebook
#Bergamo, donna morta in casa da un anno: figlia nasconde il cadavere - X Vai su X
Case popolari, dalla Regione 22 milioni di euro: a Bergamo 509 mila - La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha stanziato oltre 22 milioni di euro per aiutare le famiglie indigenti o in comprovata ... Si legge su bergamonews.it
Bergamo, i 25 anni della Fondazione Zaninoni. Nell'ex Principe di Napoli due appartamenti per donne vittime di violenza - Stretto un accordo con il Comune di Bergamo per progetti sociali e culturali: partnership pubblico- Segnala bergamo.corriere.it