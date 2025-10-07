bergamo case per 6 milioni con i fondi pubblici per la formazione

Lo scandalo delle presunte malversazioni di 40 milioni del Pnrr nelle “opere di bene” nella formazione professionale in Lombardia si arricchisce di nuovi particolari. Dall’enorme messe di 50 terabyte di documenti raccolti nelle perquisizioni della Guardia di Finanza di Milano emergono alcuni dettagli sulle operazioni finanziarie condotte da Daniele Nembrini, l’imprenditore vicino alla Curia di Bergamo e a CL, creatore delle Fondazioni San Michele Arcangelo e Ikaros attive nella formazione professionale. Nembrini dal 3 luglio 2024 è indagato insieme ad altre 11 persone dai pubblici ministeri Emanuele Marchisio e Silvia Marchina, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, per vari reati tra i quali malversazione, falsi in atti e bilanci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

