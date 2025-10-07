Bergamo. In vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale, anche quest’anno Porta San Giacomo in Città Alta si illuminerà di verde, dalla sera di giovedì 9 fino a venerdì 10 ottobre, per accendere i riflettori su un tema sempre più centrale nella nostra società. L’iniziativa, promossa da Progetto Itaca Bergamo in collaborazione con il Comune, fa parte di un progetto nazionale che coinvolge le 17 sedi locali di Itaca, unendo i monumenti simbolici delle città italiane in un segno comune di attenzione e speranza. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, torna anche l’iniziativa “Tutti Matti per il Riso”, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa da Progetto Itaca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bergamo accende i riflettori sulla salute mentale: Porta San Giacomo s’illumina di verde