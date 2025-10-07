Beppe Sala doppio schiaffone dal Pd Ma lui pensa ad Azione in giunta

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “la” lo dà Pierfrancesco Majorino, rimasto in silenzio dopo l’approvazione della delibera per la vendita di San Siro da parte del Consiglio comunale. «Sulle questioni urbanistiche e abitative la città ha bisogno di una svolta radicale per condizionare diversamente e di più i poteri legati al mattone», afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, bocciando qualsiasi ipotesi d’intesa con Forza Italia per far ripartire i cantieri bloccati dalle inchieste della Procura. «Da Letizia Moratti e soci, niente di personale eh, bisogna stare lontani», chiosa l’esponente dem. Quindi niente Salva Milano bis o roba simile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

beppe sala doppio schiaffone dal pd ma lui pensa ad azione in giunta

© Liberoquotidiano.it - Beppe Sala, doppio schiaffone dal Pd. Ma lui pensa ad Azione in giunta

In questa notizia si parla di: beppe - sala

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica

Inchiesta urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala

Beppe Sala sindaco di Milano: le polemiche e il suo futuro politico

Beppe Sala non molla: "Se San Siro non si vende, non mi dimetto" - A margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il sindaco di Milano Beppe Sala è stato inevitabilmente raggiunto anche da domande in merito all'inchiesta urbanistica che ha ... Scrive ilgiornale.it

Beppe Sala evita il corteo del Leoncavallo: centri sociali spaccati e rischio fischi per il sindaco - L’assenza del sindaco di Milano al corteo del Leoncavallo rivela la frattura nei centri sociali: l’ala radicale non tollera rapporti con le istituzioni Beppe Sala deve aver fiutato che di questi tempi ... Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Beppe Sala Doppio Schiaffone