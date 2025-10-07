Beppe Sala doppio schiaffone dal Pd Ma lui pensa ad Azione in giunta
Il “la” lo dà Pierfrancesco Majorino, rimasto in silenzio dopo l’approvazione della delibera per la vendita di San Siro da parte del Consiglio comunale. «Sulle questioni urbanistiche e abitative la città ha bisogno di una svolta radicale per condizionare diversamente e di più i poteri legati al mattone», afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, bocciando qualsiasi ipotesi d’intesa con Forza Italia per far ripartire i cantieri bloccati dalle inchieste della Procura. «Da Letizia Moratti e soci, niente di personale eh, bisogna stare lontani», chiosa l’esponente dem. Quindi niente Salva Milano bis o roba simile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
