Il “la” lo dà Pierfrancesco Majorino, rimasto in silenzio dopo l’approvazione della delibera per la vendita di San Siro da parte del Consiglio comunale. «Sulle questioni urbanistiche e abitative la città ha bisogno di una svolta radicale per condizionare diversamente e di più i poteri legati al mattone», afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, bocciando qualsiasi ipotesi d’intesa con Forza Italia per far ripartire i cantieri bloccati dalle inchieste della Procura. «Da Letizia Moratti e soci, niente di personale eh, bisogna stare lontani», chiosa l’esponente dem. Quindi niente Salva Milano bis o roba simile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beppe Sala, doppio schiaffone dal Pd. Ma lui pensa ad Azione in giunta