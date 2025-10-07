Bentornato Hotel Gabrielli A Venezia rinasce l' albergo amato da Kafka
Restauro nel segno del savoir-faire italiano per Starhotels che ha acquisito dalla famiglia Perkhofer e riaperto il 5 stelle sulla Riva degli Schiavoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: bentornato - hotel
Bentornato “tran tran”! Rientro in città: il traffico lo affrontiamo così. Con movimento e le Red Dot Sneakers di @Tods: artigianalità italiana e tecnologia con un rosso che non passa inosservato. #Tods #adv Vai su Facebook
Bentornato Hotel Gabrielli. A Venezia rinasce l'albergo amato da Kafka - faire italiano per Starhotels che ha acquisito dalla famiglia Perkhofer e riaperto il 5 stelle sulla Riva degli Schiavoni ... Lo riporta vanityfair.it
L’hotel-rifugio di Franz Kafka a Venezia riapre le sue porte sotto le insegne di Starhotels - Una “collezione” di luoghi di tutto rispetto che, anche grazie al rinnovato Gabrielli, riscrive la storia dell’hôtellerie in Italia Un tempo rifugio dell’anima per Franz Kafka, che da queste stanze af ... artribune.com scrive